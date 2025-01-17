В Ташкенте задержан помощник хокима при получении 30 тысяч долларов

Эта ситуация поднимает сразу несколько серьёзных вопросов. Во-первых, должность помощников хокимов за последние годы полностью себя дискредитировала. С завидной регулярностью мы слышим о том, как их задерживают за коррупцию, мошенничество или злоупотребление полномочиями. Не пора ли пересмотреть необходимость существования этой должности?