В Ташкенте задержан помощник хокима при получении 30 тысяч долларов

Мужчина был задержан с поличным при получении 30 тысяч долларов от гражданина, который планировал заняться предпринимательской деятельностью. Взамен помощник хокима обещал через своих знакомых, занимающих высокие должности, обеспечить его победу на аукционных торгах для оформления 210 кв. метров земли под строительство 4 торговых павильонов.
Ранее судимый чиновник
Стоит отметить, что задержанный уже трижды привлекался к уголовной ответственности. Ранее он был осуждён по статьям 167 (хищение путём присвоения или растраты), 168 (мошенничество), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и другим статьям Уголовного кодекса.
Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки). Суд применил к нему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Должность, которая себя дискредитировала
Эта ситуация поднимает сразу несколько серьёзных вопросов. Во-первых, должность помощников хокимов за последние годы полностью себя дискредитировала. С завидной регулярностью мы слышим о том, как их задерживают за коррупцию, мошенничество или злоупотребление полномочиями. Не пора ли пересмотреть необходимость существования этой должности?
Во-вторых, вызывает недоумение, как ранее судимый человек мог занять такую позицию. Это снова поднимает вопрос о возможной коррупции при назначениях на подобные должности. Возможно, он и эту работу «купил»?
Что дальше?
Случай в Учтепинском районе — это не просто единичный эпизод, а симптом системных проблем. Без коренного реформирования системы назначения и контроля над деятельностью чиновников, подобные инциденты будут происходить вновь и вновь.
Обществу нужна прозрачность, а государству — люди, которые действительно работают на благо граждан, а не для личного обогащения.