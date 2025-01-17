Пропавшую в Казани 19-летнюю девушку нашли живой

Накануне «Татар-информ» сообщал, что в полицию Казани обратилась женщина, сообщив о пропаже 19-летний дочери. По информации администрации Советского района города, девушка по имени Алина покинула здание «Добрая Казань» на улице Сеченова, 5, и последний раз выходила на связь около 15:45. Позже стало известно, что девушку нашли.