На севере Перу аварийно сел полицейский вертолет

«Министр обороны прибыл на аэродром, чтобы оказать помощь в переводе раненых полицейских в столицу Лиму для лечения в госпитале. Восемь раненых доставили в больницу на самолете полиции, а остальных трех — на самолете перуанской армии», — говорится в сообщении.