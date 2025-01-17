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В Башкирии 21-летний водитель ВАЗ насмерть сбил пешехода

В Башкирии 50-летний мужчина погиб под колесами легковушки.

Источник: Комсомольская правда

В селе Анясево Миякинского района Башкирии произошла смертельная авария. Молодой водитель за рулем ВАЗ-2107 насмерть сбил человека.

По информации республиканской Госавтоинспекции, 21-летний сельчанин ехал по Центральной улице и наехал на стоявшего на обочине 50-летнего мужчину. От тяжелых травм пешеход умер на месте до приезда медиков. В ведомстве добавили, что на верхней одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы.

По факту трагедии начато разбирательство.

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