В Башкирии 21-летний водитель ВАЗ насмерть сбил пешехода

В селе Анясево Миякинского района Башкирии произошла смертельная авария. Молодой водитель за рулем ВАЗ-2107 насмерть сбил человека.
По информации республиканской Госавтоинспекции, 21-летний сельчанин ехал по Центральной улице и наехал на стоявшего на обочине 50-летнего мужчину. От тяжелых травм пешеход умер на месте до приезда медиков. В ведомстве добавили, что на верхней одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы.
По факту трагедии начато разбирательство.
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