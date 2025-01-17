В Башкирии 21-летний водитель ВАЗ насмерть сбил пешехода

По информации республиканской Госавтоинспекции, 21-летний сельчанин ехал по Центральной улице и наехал на стоявшего на обочине 50-летнего мужчину. От тяжелых травм пешеход умер на месте до приезда медиков. В ведомстве добавили, что на верхней одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы.