Трассу Петербург — Псков перекрывали. Машины влетали одна за другой, прицеп перевернут, на асфальте ошметки отбойника

ДТП произошло в 4:15 на 35-м километре киевской трассы — на новой объездной дороге в сторону Пскова. Сначала водитель «Лады Ларгуса» не справился с управлением и врезался в отбойник. Затем в стоящий «Ларгус» влетел грузовой «Ситрак» с прицепом, он опрокинулся. Через 20 минут на опрокинувшийся полуприцеп наехал «Чери Тигго». В нем пострадала 45-летняя пассажирка. По предварительным данным, у нее травмы средней степени тяжести.