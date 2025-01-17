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Трассу Петербург — Псков перекрывали. Машины влетали одна за другой, прицеп перевернут, на асфальте ошметки отбойника

Тройное ДТП с большегрузом утром 17 января ограничило движение на автодороге Санкт-Петербург — Псков в Ленинградской области. Есть один пострадавший. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и области.

ДТП произошло в 4:15 на 35-м километре киевской трассы — на новой объездной дороге в сторону Пскова. Сначала водитель «Лады Ларгуса» не справился с управлением и врезался в отбойник. Затем в стоящий «Ларгус» влетел грузовой «Ситрак» с прицепом, он опрокинулся. Через 20 минут на опрокинувшийся полуприцеп наехал «Чери Тигго». В нем пострадала 45-летняя пассажирка. По предварительным данным, у нее травмы средней степени тяжести.

Аварийные машины перекрыли все три имеющиеся полосы на дороге, транспорт перенаправляли на старое направление. К 6 утра сотрудники ГИБДД открыли одну полосу. В направлении Петербурга движение не ограничено. Пробки на «Яндекс. Карте» не видно.

«При проезде на данном участке дороги будьте внимательны и осторожны, особенно с учётом погодных условий», — отмечают в ГИБДД.

Наезд на стоящее транспортное средство часто бывает причиной серьёзных аварий. На КАД в остановившуюся машину, по статистике, врезаются через 5−8 минут.