Незаконный образовательный центр закрыли в Таразе

В этом учреждении обучались 36 детей, в отношении которых были допущены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических, миграционных, пожарно-технических, трудовых и архитектурно-строительных норм.
По данному факту прокурор города Тараза подал иск в специализированный экономический суд Жамбылской области с требованием об отмене регистрации юридического лица.
8 октября 2024 года специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области вынес решение о прекращении деятельности, ликвидации и снятии с учётной регистрации благотворительного учреждения «Байдибек».
Решение суда вступило в законную силу.