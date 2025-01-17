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Незаконный образовательный центр закрыли в Таразе

По мерам прокуратуры города Тараз приостановлена незаконная деятельность образовательной организации, передаёт BaigeNews.kz. Установлено, что благотворительное учреждение «Байдибек» с 2023 года осуществляло образовательную деятельность без соответствующей лицензии.

Источник: Baigenews

В этом учреждении обучались 36 детей, в отношении которых были допущены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических, миграционных, пожарно-технических, трудовых и архитектурно-строительных норм.

По данному факту прокурор города Тараза подал иск в специализированный экономический суд Жамбылской области с требованием об отмене регистрации юридического лица.

8 октября 2024 года специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области вынес решение о прекращении деятельности, ликвидации и снятии с учётной регистрации благотворительного учреждения «Байдибек».

Решение суда вступило в законную силу.

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