В Воронеже девочку нашли ночью после пяти часов поисков

Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», Алиса живет в микрорайоне Шилово и не вернулась домой после школы. Ее сразу же объявили в розыск, и после долгих и напряженных поисков нашли ее около трех часов ночи в лесу, в районе дамбы. Девочка очень замёрзла, но не пострадала, никаких проблем со здоровьем у нее. Она пока не объяснила, где она была и почему не пошла сразу домой.