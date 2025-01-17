Женщина погибла при пожаре в девятиэтажке в Екатеринбурге

На Среднем Урале за минувшие сутки потушили 10 пожаров, 66% из которых случились в жилом секторе.
Накануне в Екатеринбурге горела квартира на третьем этаже 9-этажного жилого дома на улице Вильгельма де Генина. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В ходе тушения пожара была обнаружена женщина без признаков жизни. Огонь потушили за 17 минут 12 спасателей на трех спецмашинах.
«По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем погибшей. Обстоятельства трагедии устанавливают пожарные дознаватели и сотрудники следственного комитета», — сообщили в региональном МЧС.
В Кировграде на улице Дзержинского горел мусор на первом этаже частично расселенного дома на площади 4 квадратных метра. Пожар потушили за 5 минут.
В Верхней Пышме горело домашнее имущество в квартире на втором этаже на улице Чайковского. Пожар на площади 12 «квадратов» ликвидировали за 10 минут 11 спасателей и две единицы техники.