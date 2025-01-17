Женщина погибла при пожаре в девятиэтажке в Екатеринбурге

Накануне в Екатеринбурге горела квартира на третьем этаже 9-этажного жилого дома на улице Вильгельма де Генина. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В ходе тушения пожара была обнаружена женщина без признаков жизни. Огонь потушили за 17 минут 12 спасателей на трех спецмашинах.