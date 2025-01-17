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В Туве уроженец Красноярска дал взятку за загранпаспорт и попал на скамью подсудимых

Уроженца Красноярска будут судить в Туве из-за попытки за взятку незаконно получить загранпаспорт.

Источник: AP 2024

В следственном управлении СК РФ по Туве рассказали, что в декабре 2024 года мужчина пришел в помещение территориального отдела МВД и предложил сотруднику взятку в 100 тыс. рублей за незаконную выдачу заграничного паспорта. Первую часть денег, 15 тыс. рублей, он перечислил сразу, после чего мужчину задержали с поличным сотрудники Управления ФСБ по республике Тыва.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

«Следователем проведен весь комплекс необходимых следственных действий, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1,5 млн рублей либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки», — рассказали в пресс-службе.