В Туве уроженец Красноярска дал взятку за загранпаспорт и попал на скамью подсудимых

«Следователем проведен весь комплекс необходимых следственных действий, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1,5 млн рублей либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки», — рассказали в пресс-службе.