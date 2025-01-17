В Башкирии водитель госперевозчика скончался из-за переработок

Как сообщили в гострудинспекции, водителю Стерлитамакского филиала «Башавтотранаса» стало плохо 14 марта 2024 года на территории ледового дворца спорта «Уфа-Арена», где работник вместе с коллегами принимал новые автобусы. Водитель упал во время построения для проведения инструктажа. Спасти мужчину не удалось — он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате хронической ишемической болезни сердца.
В ходе расследования было установлено, что водитель регулярно привлекался к сверхурочной работе без письменного согласия. Так, за 2023 год 63-летний мужчина отработал сверх нормы 855 часов, за два с половиной месяца 2024-го сверхурочка составила 137 часов. Переработки способствовали развитию у водителя ишемической болезни сердца, то есть, усматривается косвенная связь между наступившей смертью и нарушением работодателем режима труда и отдыха работника.
«Особенность этой истории в том, что производственный характер несчастного случая отрицал не работодатель, а Социальный фонд, который выплачивает единовременную страховую выплату. Причём региональное отделение СФР пытается обжаловать акты Н-1 уже не в первый раз, полагая, что несчастный случай со смертельным исходом не может быть квалифицирован комиссией как связанный с производством, если причиной смерти пострадавшего в заключении медорганизации указано общее заболевание», — прокомментировали в гострудинспекции.