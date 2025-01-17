В Самаре снова начали судить экс-силовика за хищение криптовалюты на 205 млн рублей

Ранее сообщалось, что история началась с оперативных данных о том, что «компьютерный гений» из Сызрани Антон Мочалов создал вредоносный компьютерный вирус. К Мочалову явились для оперативно-разыскных мероприятий. Позже выяснилось, что Мочалов действительно распространял вирус, который мог открывать ему данные на компьютерах госорганов и даже давать доступ к кошелькам любых интернет-пользователей. Вирус был «закамуфлирован» под программу «майнер» для добывания криптовалюты. Сызранский суд приговорил хакера по статье УК РФ (о создании вредоносных программ) к году ограничения свободы.