В Самаре снова начали судить экс-силовика за хищение криптовалюты на 205 млн рублей

Ранее сообщалось, что история началась с оперативных данных о том, что «компьютерный гений» из Сызрани Антон Мочалов создал вредоносный компьютерный вирус. К Мочалову явились для оперативно-разыскных мероприятий. Позже выяснилось, что Мочалов действительно распространял вирус, который мог открывать ему данные на компьютерах госорганов и даже давать доступ к кошелькам любых интернет-пользователей. Вирус был «закамуфлирован» под программу «майнер» для добывания криптовалюты. Сызранский суд приговорил хакера по статье УК РФ (о создании вредоносных программ) к году ограничения свободы.
Но дальше Мочалов написал заявление на сотрудников ФСБ, которые работали по его делу. По словам Мочалова, у него украли криптовалюту. В итоге под следствие подпали два теперь уже бывших правоохранителя по фамилиям Демин и Арсланов. Арсланов признал вину в хищении пяти биткоинов. За мошенничество Арсланова приговорили к трем годам колонии-поселения без штрафа с лишением воинского звания старшего лейтенанта.
Демину вменяют один эпизод хищения биткоинов. Судя по сайту суда, деяние в итоге квалифицировали по статьям УК РФ о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Адвокат Демина Дмитрий Тараборин (сам бывший сотрудник к ФСБ) сообщил, что его подзащитный вину не признает. Более подробно юрист комментировать дело пока не стал. Также известно, что судебный процесс уже близится к завершению.
Ранее СМИ сообщали, что в версии заявителя, Демин «путем обмана», «воспользовавшись его невнимательностью», подменил электронный кошелек, на который осуществлялся перевод криптовалюты в сумме 68,5 BTC, что на момент происшествия (20 мая 2021 г.) составляло 204,9 млн рублей.