В СК рассказали, как нужно бороться с зацепингом

«Немаловажным видится вопрос ужесточения ответственности за вовлечение подростков в это (“зацепинг” — ред.) занятие. Наша основная задача сделать так, чтобы дети перестали залезать на крыши и выступающие части вагонов, дергать пантографы, и нашли себе безопасные увлечения, и для решения этой проблемы все субъекты органов профилактики должны быть задействованы», — сказал он.