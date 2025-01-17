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В СК рассказали, как нужно бороться с зацепингом

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Для борьбы с «зацепингом» необходимо ужесточить ответственность за вовлечение в него подростков, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.

Источник: © РИА Новости

«Немаловажным видится вопрос ужесточения ответственности за вовлечение подростков в это (“зацепинг” — ред.) занятие. Наша основная задача сделать так, чтобы дети перестали залезать на крыши и выступающие части вагонов, дергать пантографы, и нашли себе безопасные увлечения, и для решения этой проблемы все субъекты органов профилактики должны быть задействованы», — сказал он.

СК