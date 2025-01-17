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В Уфе из-за переработок умер водитель автобуса

В Башкирии водитель госперевозчика скончался из-за переработок.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе умер водитель «Башавтотранса». Его смерть была признана связанной с производством, сообщает республиканская Гострудинспекция. Оказалось, что 63-летний мужчина перерабатывал, что сказалось на его здоровье.

Трагедия произошла 14 марта 2024 года. Мужчина с коллегами принимал новые автобусы, как вдруг ему стало плохо. Спасти уфимца не удалось — он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

К сверхурочной работе мужчина привлекался без письменного согласия. Надзорное ведомство выяснило, что за 2023 год 63-летний мужчина отработал сверх нормы 855 часов, за два с половиной месяца 2024-го сверхурочка составила 137 часов.

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