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В Иркутске задержан стрелок-испытатель

21-летний иркутянин задержан сотрудниками полиции за стрельбу в общественном месте, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ГУ МВД

21-летний иркутянин задержан сотрудниками полиции за стрельбу в общественном месте, сообщает ИА «ТК Город».

Как уточнили в пресс-службе МВД Иркутской области, инцидент произошел в Свердловском округе столицы Приангарья днем 16 января.

«Около дома № 39 микрорайона Первомайский молодой человек произвел несколько выстрелов в воздух из пистолета».

Задержал стрелка наряд ППС, оказавшийся в тот момент неподалеку.

В отделе полиции, куда его доставили, парень рассказал, что сигнальный пистолет он купил еще в конце 2023 года по объявлению в Интернете. А теперь вдруг вспомнил, что оружие так и лежит дома, что он ни разу им не воспользовался. И решил «проверить его работоспособность».

Теперь пистолет у молодого человека будет конфискован, а за «стрельбу в неотведенном месте» он заплатит штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Точную сумму назначит суд.