В Иркутске задержан стрелок-испытатель

В отделе полиции, куда его доставили, парень рассказал, что сигнальный пистолет он купил еще в конце 2023 года по объявлению в Интернете. А теперь вдруг вспомнил, что оружие так и лежит дома, что он ни разу им не воспользовался. И решил «проверить его работоспособность».