Друзья десятиклассницы, погибшей по дороге в школу: «Каждый миг, проведенный с ней, был наполнен светом»

— Светлая память навсегда останется в наших сердцах. Каждый миг, проведенный с ней, был наполнен светом и теплом. Ее искренний смех и добрые слова дарили радость окружающим. Мы будем хранить память о ней в своих сердцах, — написало руководство школы в социальных сетях.