Друзья десятиклассницы, погибшей по дороге в школу: «Каждый миг, проведенный с ней, был наполнен светом»

В одной из школ Иркутска установили мемориал в честь десятиклассницы, погибшей под колесами автобуса. Туда дети и учителя приносят цветы, игрушки. Также 17 января прошла минута молчания. Об этом КП-Иркутск сообщили в учебном заведении.
— Светлая память навсегда останется в наших сердцах. Каждый миг, проведенный с ней, был наполнен светом и теплом. Ее искренний смех и добрые слова дарили радость окружающим. Мы будем хранить память о ней в своих сердцах, — написало руководство школы в социальных сетях.
Напомним, страшная трагедия произошла около 6:45 утра 16 января 2025 на седьмом километре Александровского тракта. Предварительно установили, что 64-летний водитель рейсового автобуса насмерть сбил 16-летнюю сибирячку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сейчас правоохранители восстанавливают картину произошедшего, прокуратура контролирует проверку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Чунском районе помещен под стражу.