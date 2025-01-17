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Свердловский облсуд обратился к потерпевшим по делу экс-главы КПК «Содействие»

Свердловский областной суд выступил с обращением к потерпевшим по уголовному делу экс-главы КПК «Содействие» Марины Погадаевой. Скоро будет рассматриваться апелляция на приговор. Напомним, женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

Она была председателем кредитного потребительского кооператива (КПК) Уральского региона «Содействие». Как показало расследование, с 2009 по 2019 годы Погадаева заключала с пайщиками договоры о передаче в кооператив их личных сбережений на фиксированный срок под видом начисления компенсаций (процентов).

В соответствии с договорами людям полагалась выплата не менее 11% годовых. Однако свои обязательства глава кооператива не исполнила, распоряжаясь деньгами по-своему. Всего у более чем 1 тысячи пайщиков было похищено свыше 488 млн рублей.

Дело рассматривалось в суде с начала 2022 года. 27 августа 2024 года Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил Марине Погадаевой 9 лет колонии общего режима, со штрафом в 700 тысяч рублей, с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Исковые требования 1 тысячи 35 потерпевших были удовлетворены в заявленном размере причиненного ущерба.

Сразу после вынесения приговора Погадаева была взята под стражу. Стоит отметить, что процесс проходил в местном Доме культуры, чтобы вместить в зал всех потерпевших.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на приговор Красногорского райсуда поступили апелляционные жалобы как от самой Погадаевой, так и от ее защитников. Апелляции будут рассматриваться 7 февраля 2025 года в облсуде по адресу: Екатеринбург, ул. Московская, 120, 2-й этаж, зал 1А. Начало в 10 часов.

«Информацию о движении уголовного дела можно узнать на сайте Свердловского областного суда или по телефонам: 8 (343) 231−69−25; 231−04−18», — добавили в инстанции.

Напомним, что в 2020 году обманутые пайщики КПК «Содействие» устраивали «сход» у Законодательного собрания Свердловской области.