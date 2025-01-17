Свердловский облсуд обратился к потерпевшим по делу экс-главы КПК «Содействие»

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на приговор Красногорского райсуда поступили апелляционные жалобы как от самой Погадаевой, так и от ее защитников. Апелляции будут рассматриваться 7 февраля 2025 года в облсуде по адресу: Екатеринбург, ул. Московская, 120, 2-й этаж, зал 1А. Начало в 10 часов.