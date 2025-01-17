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В Калифорнии произошел пожар на крупной электростанции

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пожар произошел на крупной электростанции в городе Мосс-Лендинг в американском штате Калифорния, в ряде близлежащих районов объявлена эвакуация, сообщает департамент по реагированию на чрезвычайные ситуации округа Монтерей.

Источник: © РИА Новости

«Пожарная служба района Норт-Каунти в данный момент реагирует на пожар на электростанции в Мосс-Лендинге», — говорится на сайте ведомства.

Согласно ведомству, в восьми районах округа объявлена эвакуация, жителям рекомендуют закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции.

По данным газеты Santa Cruz Sentinel, объект, на котором произошел пожар, является одной из крупнейших аккумуляторных электростанций в мире, у нее имеются десятки тысяч литиевых батарей.

Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

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