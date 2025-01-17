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На трассе М-5 у Жигулевска сгорели вагончики ремонтников

В четверг, 16 января, в 20:31 на 967 км трассы М-5 загорелись два модульных вагончика на территории гидро-ремонтного модульного городка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В 23:40 пожар ликвидирован силами МЧС России на площади 60 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлекались 35 специалистов и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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