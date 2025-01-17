На трассе М-5 у Жигулевска сгорели вагончики ремонтников

В 23:40 пожар ликвидирован силами МЧС России на площади 60 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Для тушения пожара привлекались 35 специалистов и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
В четверг, 16 января, в 20:31 на 967 км трассы М-5 загорелись два модульных вагончика на территории гидро-ремонтного модульного городка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
В 23:40 пожар ликвидирован силами МЧС России на площади 60 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Для тушения пожара привлекались 35 специалистов и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.