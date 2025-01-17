Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международный канал поставки поддельных денег перекрыт в Беларуси

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Белорусские силовики перекрыли международный канал поставки поддельных денег, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

Сотрудники ГУБОПиК МВД при поддержке СПБТ «Алмаз» задержали с поличным на Минщине двоих пинчан в возрасте 42 и 47 лет при попытке сбыть фальшивые купюры.

По данным ведомства, подельники несколько месяцев сбывали поддельные деньги. Они приобретали фальшивки через третьих лиц в Турции и в некоторых странах Евросоюза, а затем ввозили в Беларуси транзитом через Россию.

При мужчинах были обнаружены и изъяты фальшивые банкноты на общую сумму около 35 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

«Продолжается работа по установлению всех участников преступной схемы, а также проверяется причастность задержанных к совершению уже зарегистрированных на территории Беларуси преступлений».

рассказали в МВД.

В ведомстве порекомендовали гражданам проявлять бдительность и быть внимательными при расчетах, а также проводить все валютные операции в специализированных учреждениях, не покупать иностранную наличность с рук и не принимать участие в сомнительных сделках.

«️При обнаружении поддельных банкнот ни в коем случае не пытайтесь рассчитаться ими, а сообщите в милицию по телефону 102. Изготовление, хранение с целью сбыта либо сбыт фальшивых денег — уголовно-наказуемые деяния».

подчеркнули в милиции.

Ранее в Нацбанке сообщали, что в Беларуси стали выявлять меньше поддельных денег. Львиную долю выявленных подделок составляют американские доллары, самые популярные купюры — 100 и 50.

Меньше стало поддельных евро (номинал самой популярной купюры составляет 50 евро), больше — российских рублей (5 000, 2 000 и 1 000). Количество фальшивых белорусских рублей стало меньше, подделывают банкноты в 100 рублей.

Большая часть всех фальшивок выявляется в Минске.