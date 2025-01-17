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В Тольятти адвоката признали виновной в покушении на мошенничество

В Тольятти вынесен приговор женщине-адвокату. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество», сообщили сегодня в региональном СУ СКР.

Источник: Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в феврале 2024 года адвокат получила 175 тыс. руб. за оказание помощи в условно-досрочном освобождении гражданина, отбывающего наказание в местах лишения свободы. При этом фактическая возможность выполнить принятые на себя обязательства у нее отсутствовала.

«Противоправные действия адвоката были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — пояснили в следственном комитете.

Суд назначил гражданке наказание в виде штрафа в размере 175 тыс. руб. в доход государства.