В Тольятти адвоката признали виновной в покушении на мошенничество

Как следует из материалов дела, в феврале 2024 года адвокат получила 175 тыс. руб. за оказание помощи в условно-досрочном освобождении гражданина, отбывающего наказание в местах лишения свободы. При этом фактическая возможность выполнить принятые на себя обязательства у нее отсутствовала.