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Начался первый этап откачки мазута из танкера в Керченском проливе

С танкера «Волгонефть-239» начнут откачивать нефтепродукты.

Начался первый этап откачки мазута из танкера в Керченском проливе, сообщает Морспасслужба.

Специалисты федеральных и региональных служб закончили строительство временной подъездной дороги к стоящей на мели «Волгонефть-239». Вокруг сделали насыпь протяженностью 400 метров, которая дает возможность начать первый этап откачки нефтепродуктов.

Для этого на судне восстановили поврежденное оборудование для разогрева мазута. После того, как нефтепродукты достигнут температуры в 45 градусов, специалисты начнут откачивать жидкость в битумовозы.

В ведомстве отметили, что работы планируют завершить к концу января.

Напомним, на Кубани водолазы провели герметизацию носовой части «Волгонефть-239». Работы под водой в Темрюкском районе заняли около часа. Катер пришвартовался к буйку у места затопления.

Ранее мы писали, в Анапе тестируют экспериментальную машину по промывке песка от мазута. Комплекс разработан и произведен коллективом одного из предприятий санаторно-курортного комплекса курорта.

экология