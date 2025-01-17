Начался первый этап откачки мазута из танкера в Керченском проливе, сообщает Морспасслужба.
Специалисты федеральных и региональных служб закончили строительство временной подъездной дороги к стоящей на мели «Волгонефть-239». Вокруг сделали насыпь протяженностью 400 метров, которая дает возможность начать первый этап откачки нефтепродуктов.
Для этого на судне восстановили поврежденное оборудование для разогрева мазута. После того, как нефтепродукты достигнут температуры в 45 градусов, специалисты начнут откачивать жидкость в битумовозы.
В ведомстве отметили, что работы планируют завершить к концу января.
Напомним, на Кубани водолазы провели герметизацию носовой части «Волгонефть-239». Работы под водой в Темрюкском районе заняли около часа. Катер пришвартовался к буйку у места затопления.
Ранее мы писали, в Анапе тестируют экспериментальную машину по промывке песка от мазута. Комплекс разработан и произведен коллективом одного из предприятий санаторно-курортного комплекса курорта.