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В больнице Шри-Ланки находятся 12 россиян с травмами после ДТП

Они в хирургическом отделении, сообщили в медицинском учреждении.

Источник: Reuters

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 января. /ТАСС/. В хирургическое отделение больницы Tangalle Base Hospital в Шри-Ланке поступили 12 россиян с травмами после ДТП с автобусом, в котором они находились. Об этом ТАСС сообщили в медицинском учреждении.

«Поступило 12 россиян. Они в хирургическом отделении», — сказал собеседник агентства.

«У кого-то из них серьезные травмы, у кого-то небольшие», — отметили в больнице.

Ранее ланкийский портал Adaderana сообщил, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в Шри-Ланке. Автокатастрофа произошла в южной провинции Хамбантота. В автобусе, который столкнулся с цементовозом, находились 30 человек. Водитель погиб, ранены 19 человек.