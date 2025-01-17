В больнице Шри-Ланки находятся 12 россиян с травмами после ДТП

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 января. /ТАСС/. В хирургическое отделение больницы Tangalle Base Hospital в Шри-Ланке поступили 12 россиян с травмами после ДТП с автобусом, в котором они находились. Об этом ТАСС сообщили в медицинском учреждении.