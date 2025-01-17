В больнице Шри-Ланки находятся 12 россиян с травмами после ДТП

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 января. /ТАСС/. В хирургическое отделение больницы Tangalle Base Hospital в Шри-Ланке поступили 12 россиян с травмами после ДТП с автобусом, в котором они находились. Об этом ТАСС сообщили в медицинском учреждении.
«Поступило 12 россиян. Они в хирургическом отделении», — сказал собеседник агентства.
«У кого-то из них серьезные травмы, у кого-то небольшие», — отметили в больнице.
Ранее ланкийский портал Adaderana сообщил, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в Шри-Ланке. Автокатастрофа произошла в южной провинции Хамбантота. В автобусе, который столкнулся с цементовозом, находились 30 человек. Водитель погиб, ранены 19 человек.