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В Петербурге пьяный мужчина угрожал ножом бригаде скорой

В Петербурге задержали пьяного рецидивиста, угрожавшего ножом бригаде скорой.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Пьяный рецидивист из Курганской области задержан в Приморском районе Санкт-Петербурга после того, как он угрожал ножом бригаде скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как информирует ведомство, накануне около 18.00 мск в полицию Приморского района обратился водитель «скорой», который сообщил о томи, что у дома 60 на Школьной улице неизвестный напал на бригаду медиков.

«Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения ранее неоднократно судимый 43-летний житель Курганской области, который из хулиганских побуждений угрожал ножом бригаде скорой помощи, после чего повредил левое зеркало заднего вида на автомобиле», — говорится в сообщении.

Задержанный был доставлен в отдел полиции, откуда его направили в больницу с алкогольной интоксикацией, уточняют в ГУМВД. Бригада медиков не пострадала.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.