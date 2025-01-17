В Петербурге пьяный мужчина угрожал ножом бригаде скорой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Пьяный рецидивист из Курганской области задержан в Приморском районе Санкт-Петербурга после того, как он угрожал ножом бригаде скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне около 18.00 мск в полицию Приморского района обратился водитель «скорой», который сообщил о томи, что у дома 60 на Школьной улице неизвестный напал на бригаду медиков.
«Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения ранее неоднократно судимый 43-летний житель Курганской области, который из хулиганских побуждений угрожал ножом бригаде скорой помощи, после чего повредил левое зеркало заднего вида на автомобиле», — говорится в сообщении.
Задержанный был доставлен в отдел полиции, откуда его направили в больницу с алкогольной интоксикацией, уточняют в ГУМВД. Бригада медиков не пострадала.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.