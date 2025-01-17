После ЧП с танкерами вывезли более 127 тыс. тонн загрязненного песка и грунта

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Более 167 тыс. тонн загрязненного мазутом песка и грунта собрано на береговой линии трех регионов России после крушения танкеров в Керченском проливе, вывезено свыше 127 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На береговой линии трех субъектов РФ 314 межведомственными мониторинговыми группами проводится обследование 910 км. Определены участки проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 794 км. Всего с береговой линии собрано 167 282 тонны загрязненного песка и грунта, вывезено — 127 282 тонны», — сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что в акватории Керченского пролива собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости. В акватории вдоль береговой полосы, в том числе в портах городов Анапы и Севастополя, собрано 16,27 тонны нефтесодержащих отходов. В Краснодарском крае протяженность обследования 18 межведомственными мониторинговыми группами составляет 220 км береговой линии.
В Крыму протяженность обследования за сутки составила почти 395 км береговой линии. Кроме того, мониторинг проводился с применением БПЛА, авиации и морских судов. Проведена очистка более 180 км береговой линии, за сутки — 1,4 км. Всего собрано загрязненного песка и грунта 476 тонн, за сутки — 17,3 тонны, вывезено 418,5 тонны, за сутки — 28,8 тонны.
В Севастополе протяженность обследования составляет 165 км береговой линии между населенными пунктами Ласпи и Андреевка, определены пять основных участков проведения работ. Собрано 176 тонн, вывезено 170 тонн.