После ЧП с танкерами вывезли более 127 тыс. тонн загрязненного песка и грунта

В Крыму протяженность обследования за сутки составила почти 395 км береговой линии. Кроме того, мониторинг проводился с применением БПЛА, авиации и морских судов. Проведена очистка более 180 км береговой линии, за сутки — 1,4 км. Всего собрано загрязненного песка и грунта 476 тонн, за сутки — 17,3 тонны, вывезено 418,5 тонны, за сутки — 28,8 тонны.