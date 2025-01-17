Бывший охотник в Самарской области незаконно хранил дома порох

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ (хранение взрывчатых веществ), мужчина 1955 года рождения пояснил следователю, что раньше был охотником. После аннулирования лицензии на оружие продолжил хранить порох, хотя и знал, что это противозаконно.