Горящие обломки Starship пролетели в небе над США. Видео

Starship — двухступенчатая ракета высотой 121 м и массой 5 тыс. т. На низкую околоземную орбиту она может выводить до 150 т полезной нагрузки. Первая ступень — это сам корабль, вторая — ускоритель Super Heavy. В перспективе ракету собираются использовать для пилотируемых полетов на Луну и Марс.