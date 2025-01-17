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Морспасслужба начала откачивать мазут из кормы танкера «Волгонефть 239»

Работники Морской спасательной службы начали первый этап откачки мазута из кормы судна «Волгонефть-239», который стоит на мели у мыса Панагия в Краснодарском крае. Вокруг танкера создали искусственную насыпь, чтобы избежать утечки мазута, сообщает Минтранс России.

Источник: РИА "Новости"

«Перед откачкой сделано всё, чтобы не допустить разлива мазута. Водолазы обследовали судно и герметизировали все возможные места утечек, судно окружено боновым ограждением», — пояснил глава ведомства Роман Старовойт. Операция по откачке топлива будет длиться непрерывно.

Сначала мазут разогреют до 45, чтобы избежать застывания в шланголинии, а после мазут направят в битумовозы через шланги, в чем сейчас задействовано 10 таких автомобилей. Для этого будут использоваться два судовых насоса и электронасосный агрегат. Откачка топлива должна завершиться к концу января.

Накануне, 16 января, у берегов Ялты и острова Тузла обнаружили новые пятна мазута. По информации некоторых СМИ, топливо распростанилось на 3 км. Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова назвала эти данные фейком.

За время уборки мазута 146 волонтеров обратились к врачам за помощью. Глава минздрава Краснодарского края добавил, что в Анапе на береговой линии развернуты шесть врачебно-фельдшерских постов. В каждом дежурят по два медика.

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экология