Морспасслужба начала откачивать мазут из кормы танкера «Волгонефть 239»

«Перед откачкой сделано всё, чтобы не допустить разлива мазута. Водолазы обследовали судно и герметизировали все возможные места утечек, судно окружено боновым ограждением», — пояснил глава ведомства Роман Старовойт. Операция по откачке топлива будет длиться непрерывно.
Сначала мазут разогреют до 45, чтобы избежать застывания в шланголинии, а после мазут направят в битумовозы через шланги, в чем сейчас задействовано 10 таких автомобилей. Для этого будут использоваться два судовых насоса и электронасосный агрегат. Откачка топлива должна завершиться к концу января.
Накануне, 16 января, у берегов Ялты и острова Тузла обнаружили новые пятна мазута. По информации некоторых СМИ, топливо распростанилось на 3 км. Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова назвала эти данные фейком.
За время уборки мазута 146 волонтеров обратились к врачам за помощью. Глава минздрава Краснодарского края добавил, что в Анапе на береговой линии развернуты шесть врачебно-фельдшерских постов. В каждом дежурят по два медика.