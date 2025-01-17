Морспасслужба начала откачивать мазут из кормы танкера «Волгонефть 239»

Сначала мазут разогреют до 45, чтобы избежать застывания в шланголинии, а после мазут направят в битумовозы через шланги, в чем сейчас задействовано 10 таких автомобилей. Для этого будут использоваться два судовых насоса и электронасосный агрегат. Откачка топлива должна завершиться к концу января.