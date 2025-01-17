В Уфе арестовали гулявшего зимой голым мужчину

Напомним, разгуливающего нагишом уфимца заметили в Зеленой роще. Сначала уфимец пытался зайти в подъезд жилого дома, но после неудачи пошел в магазин за покупками. Во время «прогулки» мужчина причитал, что он Ленин и ищет верующих.