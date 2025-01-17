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В Уфе арестовали гулявшего зимой голым мужчину

В Уфе суд на пять суток арестовал мужчину, который разгуливал голым.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали гулявшего голым мужчину. Ему предъявили обвинение в мелком хулиганстве и арестовали на пять суток. Об этом сообщает пресс-служба Кировского райсуда.

Напомним, разгуливающего нагишом уфимца заметили в Зеленой роще. Сначала уфимец пытался зайти в подъезд жилого дома, но после неудачи пошел в магазин за покупками. Во время «прогулки» мужчина причитал, что он Ленин и ищет верующих.

Свою вину в хулиганстве уфимец признал.

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