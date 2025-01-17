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ФСБ показала задержание жителя Севастополя, собиравшего данные для Украины

Мужчина передавал ГУР Украины данные об объектах противовоздушной обороны и Черноморского флота.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. ФСБ опубликовала кадры оперативной съемки во время задержания жителя Севастополя, который собирал информацию о военных объектах для украинской разведки.

По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина передавал Главному управлению разведки (ГУР) Украины данные об объектах противовоздушной обороны и Черноморского флота. Как уточнили в службе, сведения предназначались для последующего нанесения удара по военным объектам.

В отношении жителя Севастополя возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.