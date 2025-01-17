ФСБ показала задержание жителя Севастополя, собиравшего данные для Украины

По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина передавал Главному управлению разведки (ГУР) Украины данные об объектах противовоздушной обороны и Черноморского флота. Как уточнили в службе, сведения предназначались для последующего нанесения удара по военным объектам.