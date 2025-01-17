Школьник устроил химический эксперимент и получил травму глаза

Инцидент произошел в минувший четверг. Как уточнили в СК, 11-летний мальчик посмотрел в соцсетях, как можно из газировки сделать реактивную смесь. И после уроков решил повторить эксперимент по дороге к остановке общественного транспорта.
Молодой могилевчанин засыпал все ингредиенты в пластиковую бутылку с газировкой, закрутил пробку и бросил емкость на землю. Ожидаемой химической реакции не произошло, ребенок поднял бутылку, и она взорвалась прямо у него в руках.
«Находившаяся внутри жидкость попала ему на лицо и в глаза. Плачущего на остановке ребенка заметила прохожая, которая позвонила матери мальчика».
Уточняется, что пострадавший с диагнозом «контузия глаза» находится под наблюдением медиков, его здоровью ничего не угрожает. Бутылку с остатками жидкости следователи отправили на химическую экспертизу.
Обстоятельства произошедшего устанавливает Могилевский межрайонный отдел СК.