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Школьник устроил химический эксперимент и получил травму глаза

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Школьник из Могилева попал в больницу после неудачной попытки провести химический эксперимент, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел в минувший четверг. Как уточнили в СК, 11-летний мальчик посмотрел в соцсетях, как можно из газировки сделать реактивную смесь. И после уроков решил повторить эксперимент по дороге к остановке общественного транспорта.

Молодой могилевчанин засыпал все ингредиенты в пластиковую бутылку с газировкой, закрутил пробку и бросил емкость на землю. Ожидаемой химической реакции не произошло, ребенок поднял бутылку, и она взорвалась прямо у него в руках.

«Находившаяся внутри жидкость попала ему на лицо и в глаза. Плачущего на остановке ребенка заметила прохожая, которая позвонила матери мальчика».

рассказали в СК.

Уточняется, что пострадавший с диагнозом «контузия глаза» находится под наблюдением медиков, его здоровью ничего не угрожает. Бутылку с остатками жидкости следователи отправили на химическую экспертизу.

Обстоятельства произошедшего устанавливает Могилевский межрайонный отдел СК.