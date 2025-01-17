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Под Воронежем ребенка задавил поезд

Идет проверка.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура установила, что 13 января 2025 года на железнодорожной станции Калмык в Поворинском районе Воронежской области произошло смертельное травмирование несовершеннолетнего подвижным составом, рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка для выявления причин происшествия. Если будут найдены основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также по данному случаю возбуждено уголовное дело Воронежским Следственным отделом Западного Межрайонного следственного управления по Тульской области Следственного комитета Российской Федерации, за ходом которого прокуратура будет следить.