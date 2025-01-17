Установили личность женщины, погибшей в ДТП на подъезде к Воронежу

Стали известны подробности смертельной аварии, случившейся на подъезде к Воронежу в четверг, 16 января, в 16.20. Напомним, на дороге Курск-Воронеж столкнулись три автомобиля — Chery Tiggo, Sitrak и КамАЗ. Погибла женщина, рулившая легковой машиной.
Полицейские установили личность женщины, управлявшей «Чери Тигго». Ей был 41 год, жила она в Воронеже. Стражи порядка выяснили подробности аварии. Оказалось, что 44-летний житель Ростовской области, руливший автомобилем «Ситрак» с полуприцепом, при перестроении не уступил дорогу «Чери». В результате легковая машина врезалась в стоявший «КамАЗ», которым управлял 39-летний житель Рязанской области. После столкновения с грузовиком «Чери» загорелась.
— Всего в Воронежской области 16 января зарегистрировали 107 ДТП, из них 86 — в Воронеже, 16 — на дорогах в районах и 5 — на федеральных трассах. В двух авариях один человек погиб, один получил травмы, — сообщили в региональном ГУ МВД.