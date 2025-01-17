Установили личность женщины, погибшей в ДТП на подъезде к Воронежу

— Всего в Воронежской области 16 января зарегистрировали 107 ДТП, из них 86 — в Воронеже, 16 — на дорогах в районах и 5 — на федеральных трассах. В двух авариях один человек погиб, один получил травмы, — сообщили в региональном ГУ МВД.