Международный канал поставки поддельных денег из ЕС и Турции перекрыт в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Перекрыт международный канал поставки поддельных денег», — говорится в сообщении.
В сообщении сказано, что сотрудниками шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» в Минской области в момент сбыта фальшивых купюр были задержаны двое жителей Пинска 42 и 47 лет.
Удалось установить, что на протяжении нескольких лет фигуранты занимались сбытом поддельных купюр, которые через третьих лиц приобретались в Турции, а также в некоторых странах Евросоюза. После этого, транзитом через Россию они ввозились на белорусскую территорию.
«При них обнаружены и изъяты фальшивые банкноты на общую сумму около 35 тысяч долларов», — уточнили в МВД.
Следователи завели уголовное дело. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. В ведомстве обратили внимание на то, что и далее продолжается работа, связанная с установлением всех участников преступной схемы. Кроме того, проверяется причастность фигурантов к совершению уже зарегистрированных преступлений на территории Беларуси.
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