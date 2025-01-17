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Международный канал поставки поддельных денег из ЕС и Турции перекрыт в Беларуси

МВД сказало о задержании двоих белорусов, которым грозит до 15 лет из-за фальшивых денег.

Источник: Комсомольская правда

Международный канал поставки поддельных денег из ЕС и Турции перекрыт в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«Перекрыт международный канал поставки поддельных денег», — говорится в сообщении.

В сообщении сказано, что сотрудниками шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» в Минской области в момент сбыта фальшивых купюр были задержаны двое жителей Пинска 42 и 47 лет.

Удалось установить, что на протяжении нескольких лет фигуранты занимались сбытом поддельных купюр, которые через третьих лиц приобретались в Турции, а также в некоторых странах Евросоюза. После этого, транзитом через Россию они ввозились на белорусскую территорию.

«При них обнаружены и изъяты фальшивые банкноты на общую сумму около 35 тысяч долларов», — уточнили в МВД.

Следователи завели уголовное дело. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. В ведомстве обратили внимание на то, что и далее продолжается работа, связанная с установлением всех участников преступной схемы. Кроме того, проверяется причастность фигурантов к совершению уже зарегистрированных преступлений на территории Беларуси.

Ранее милиция задержала минчанина, которому грозит до 15 лет.

Тем временем в Могилеве 11-летний мальчик получил контузию, решив повторить эксперимент из соцсети: «Емкость взорвалась прямо в руках».

Кстати, мы собрали что можно и нельзя делать на Крещение 19 января 2025 года.

Кроме того, Беларусь поднимет тарифы на 11% на транзит нефти с 1 февраля 2025 года.