Международный канал поставки поддельных денег из ЕС и Турции перекрыт в Беларуси

Удалось установить, что на протяжении нескольких лет фигуранты занимались сбытом поддельных купюр, которые через третьих лиц приобретались в Турции, а также в некоторых странах Евросоюза. После этого, транзитом через Россию они ввозились на белорусскую территорию.