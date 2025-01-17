Несколько собак погибло от удара током на проспекте Науки

Расследованием дела занялась администрация Калининского района. Изначально предполагалось, что всему виной работы «Ленсвета» по реконструкции освещения. Однако в компании подчеркнули, что не причастны к инциденту.
«Работы выполняются предприятием в полном соответствии с техникой безопасности и во время монтажных работ сети обесточены», — говорится в сообщении.
В ходе проверки выяснилось, что павильон был размещен у дома 30 с разрешения ЖСК-323. Участок был предоставлен в аренду ООО «Элис» без согласования с комитетом по градостроительству и архитектуре.
Позже стало известно, что владельцы торговой точки грубо нарушали нормы противопожарной безопасности и превысили допустимую долю иностранных работников.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что нападение бойцовского пса на петербурженку с ребенком станет уголовным делом.