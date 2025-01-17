Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшийся с фурой

В 8:50 на 3 км сызранской обводной дороге столкнулись Kia Rio и фура Mercedes Benz. Водитель легковушки скончался до приезда «скорой помощи», его пассажира госпитализировали.
На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСО 47.
В пятницу, 17 января, в Сызранском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 8:50 на 3 км сызранской обводной дороге столкнулись Kia Rio и фура Mercedes Benz. Водитель легковушки скончался до приезда «скорой помощи», его пассажира госпитализировали.
На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСО 47.