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Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшийся с фурой

В пятницу, 17 января, в Сызранском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:50 на 3 км сызранской обводной дороге столкнулись Kia Rio и фура Mercedes Benz. Водитель легковушки скончался до приезда «скорой помощи», его пассажира госпитализировали.

На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСО 47.