В Волгограде в столкновении Volkswagen и Lada пострадали мама с младенцем

16 января в Волгограде на улице Череповецкой произошло ДТП, в котором пострадали мама и двое детей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в районе 14:35 на дороге столкнулись Volkswagen Polo и Lada Granta.
Удар оказался такой силы, что три пассажира Lada, в том числе 2-месячная и 12-летняя девочки, получили серьезные травмы. Пострадавших срочно доставили в больницу, им оказывают необходимую помощь.
Водителям напоминают о скоростном режиме. Нужно быть внимательными и ответственными за рулем. А пешеходам необходимо быть бдительными и переходить дорогу только в установленных местах.