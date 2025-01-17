Жителя Хабаровска отправили в колонию за кражу из внедорожника

В Хабаровске вынесли приговор о краже комплектующих из автомобиля премиум-класса. Преступление было совершено в конце октября прошлого года, когда машина находилась около автосервиса для дальнейшего ремонта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В машине был установлен охранный комплекс, но на момент кражи он был отключен. На следующий день владелец обнаружил поврежденное стекло внедорожника. Из салона пропали климат-контроль, пластик бортовой панели с монитором, блок управления люком, датчик дождя и света, солнцезащитный козырек, пассажирский подголовник и коврики. Ущерб превысил 300 тысяч рублей.
«Сотрудники отдела полиции № 2 по Хабаровску совместно с инспекторами Госавтоинспекции задержали 35-летнего жителя Кировского района, работающего грузчиком на предприятии. Обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенное имущество он погрузил в свой легковой автомобиль с целью использования комплектующих в личных целях», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
В гараже и машине мужчины прошли обыски. Похищенное имущество изъяли и вернули хозяину. Хабаровчанина же приговорили к году и четырем месяцам колонии строгого режима.