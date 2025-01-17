Жителя Хабаровска отправили в колонию за кражу из внедорожника

В машине был установлен охранный комплекс, но на момент кражи он был отключен. На следующий день владелец обнаружил поврежденное стекло внедорожника. Из салона пропали климат-контроль, пластик бортовой панели с монитором, блок управления люком, датчик дождя и света, солнцезащитный козырек, пассажирский подголовник и коврики. Ущерб превысил 300 тысяч рублей.