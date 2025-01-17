24-летняя жительница Ангарска купила водительские права в Интернете

В Ангарске 24-летняя девушка попалась на подделке водительских прав. Как сообщили в пресс-службе ангарского горсуда, правда выяснилась, когда инспекторы ДПС решили проверить документы. Удостоверение вызвало сомнение у полицейских, и сибирячка призналась, что купила его в интернете.
— Удостоверение она получила по «Почте России» и пользовалась им с января 2024 года до тех пор, пока ее не остановил сотрудник правоохранительных органов, — поделились в суде.
За ненастоящий документ она отдала 65 тысяч рублей. По решению горсуда девушку признали виновной и назначили наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев. Теперь она не может выезжать за пределы Ангарска.