В Могилеве мужчина ночью залез через окно в кафе и украл 1200 рублей выручки. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
Сообщается, что в оперативно-дежурную службу Октябрьского РОВД города обратились представители одного из заведений, где из кассы пропали деньги. Сотрудники милиции смогли установить, что к краже причастен 37-летний мужчина.
Говорится, что перед закрытием кафе фигурант оставил открытым окно в уборной. В ночное время он залез через окно в кафе и украл из кассы более 1200 рублей выручки. Все попало на камеры видеонаблюдения, при помощи которых мужчину смогли установить. В милиции отметили, что часть похищенного была изъята. Следователи завели уголовное дело по факту кражи.
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