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В Могилеве мужчина ночью залез через окно в кафе и украл 1200 рублей выручки

В Могилеве мужчина украл 1200 рублей выручки в кафе, забравшись ночью через окно.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве мужчина ночью залез через окно в кафе и украл 1200 рублей выручки. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

Сообщается, что в оперативно-дежурную службу Октябрьского РОВД города обратились представители одного из заведений, где из кассы пропали деньги. Сотрудники милиции смогли установить, что к краже причастен 37-летний мужчина.

Говорится, что перед закрытием кафе фигурант оставил открытым окно в уборной. В ночное время он залез через окно в кафе и украл из кассы более 1200 рублей выручки. Все попало на камеры видеонаблюдения, при помощи которых мужчину смогли установить. В милиции отметили, что часть похищенного была изъята. Следователи завели уголовное дело по факту кражи.

Ранее в Могилеве 11-летний мальчик получил контузию, решив повторить эксперимент из соцсети: «Емкость взорвалась прямо в руках».

Кстати, международный канал поставки поддельных денег из ЕС и Турции перекрыт в Беларуси.

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