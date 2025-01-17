В Могилеве мужчина ночью залез через окно в кафе и украл 1200 рублей выручки

Говорится, что перед закрытием кафе фигурант оставил открытым окно в уборной. В ночное время он залез через окно в кафе и украл из кассы более 1200 рублей выручки. Все попало на камеры видеонаблюдения, при помощи которых мужчину смогли установить. В милиции отметили, что часть похищенного была изъята. Следователи завели уголовное дело по факту кражи.