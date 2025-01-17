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В Омске задымился вагон электрички в Исилькуль

Прокуратура начала проверку.

Источник: Om1 Омск

Омская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задымления в пригородном электропоезде, следовавшем по маршруту Омск — Исилькуль.

Инцидент произошел 16 января 2025 года около 19:00 на станции Омск-Пассажирский. По предварительным данным, причиной задымления стало повреждение электрооборудования вагона.

Пассажиров оперативно перевели в соседний вагон, задымление устранили на месте. Движение поездов не задерживалось.

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности движения, эксплуатации железнодорожного транспорта и пожарной безопасности. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Прокуратура