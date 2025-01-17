В Омске задымился вагон электрички в Исилькуль

Омская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задымления в пригородном электропоезде, следовавшем по маршруту Омск — Исилькуль.
Инцидент произошел 16 января 2025 года около 19:00 на станции Омск-Пассажирский. По предварительным данным, причиной задымления стало повреждение электрооборудования вагона.
Пассажиров оперативно перевели в соседний вагон, задымление устранили на месте. Движение поездов не задерживалось.
Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности движения, эксплуатации железнодорожного транспорта и пожарной безопасности. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.