«Крылья Советов» окажут содействие в расследовании дела о мошенничестве

В пятницу стало известно, что по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева было заведено уголовное дело.
В ноябре 2024 года Федорищев рассказал о том, что клуб должен 36 миллионов рублей преступникам, которые занимаются коррупционными схемами в судействе. Позже он обратился в правоохранительные органы.
В «Крыльях Советов» заявили, что окажут содействие в расследовании. Председатель совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев отметил, что в интересах клуба, чтобы в спорте не было таких грязных историй, связанных с влиянием на спортивные результаты.
«Окажем содействие и всем, чем можем — поможем», — приводит слова Яковлева РИА Новости.
Напомним, Федорищев в декабре попросил провести проверку в связи деятельностью футбольных агентов и агентских групп. Речь шла о сделках «Крыльев Советов». Губернатор счел, что были совершены правонарушения по четырем статьям УК.