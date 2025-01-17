В Омской область под стражу взяли мать, которая избила 11-месячного ребёнка

Кормиловский районный суд Омской области взял под стражу 19-летнюю местную жительницу, которая избила своего сына.
Следователи выяснили, что 12 января 2025 года женщина нанесла 11-месячному сыну не менее трёх ударов ногой, сломав ему рёбра. В полицию о произошедшем рассказали врачи больницы, куда попал ребёнок. Также стало известно, что раньше женщина уже была судима и находилась под надзором как условно осужденная. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее мы сообщали, что судья отправил в СИЗО на два месяца мужчину, который подозревается в покушении на убийство родной матери. Следователи выдвинули предварительную версию о том, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зверски избил молотком по голове свою 66-летнюю мать.