В Омской область под стражу взяли мать, которая избила 11-месячного ребёнка

Следователи выяснили, что 12 января 2025 года женщина нанесла 11-месячному сыну не менее трёх ударов ногой, сломав ему рёбра. В полицию о произошедшем рассказали врачи больницы, куда попал ребёнок. Также стало известно, что раньше женщина уже была судима и находилась под надзором как условно осужденная. Расследование уголовного дела продолжается.