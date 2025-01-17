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В Казахстане задержаны преступные группы вымогателей

МВД продолжает активную борьбу с вымогательством, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Polisia.kz

Министерство внутренних дел Казахстана в январе 2025 года задержало несколько групп вымогателей в различных регионах страны.

  • Павлодар: Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП) задержало группу лиц из местного криминалитета, занимавшихся вымогательством у молодёжи. В преступную деятельность был вовлечён несовершеннолетний.
  • Петропавловск: Задержана группа из трёх человек за вымогательство, незаконное лишение свободы и нанесение телесных повреждений. Один из задержанных ранее неоднократно судим. Жертву удерживали против воли и подвергали избиению.
  • Жамбылская область: Криминальная группа вымогала у главы крестьянского хозяйства 800 тысяч тенге. У подозреваемых изъяты боеприпасы и обрез.