В Казахстане задержаны преступные группы вымогателей

Министерство внутренних дел Казахстана в январе 2025 года задержало несколько групп вымогателей в различных регионах страны.
- Павлодар: Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП) задержало группу лиц из местного криминалитета, занимавшихся вымогательством у молодёжи. В преступную деятельность был вовлечён несовершеннолетний.
- Петропавловск: Задержана группа из трёх человек за вымогательство, незаконное лишение свободы и нанесение телесных повреждений. Один из задержанных ранее неоднократно судим. Жертву удерживали против воли и подвергали избиению.
- Жамбылская область: Криминальная группа вымогала у главы крестьянского хозяйства 800 тысяч тенге. У подозреваемых изъяты боеприпасы и обрез.