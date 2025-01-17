СК завело уголовное дело на избившую грудного ребенка 19-летнюю омичку

Следственное управление СК РФ по Омской области завело уголовное дело в отношении 19-летней жительницы села Юрьево Кормиловского района, которая зверски избила 11-месячного сына. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Днем 12 января 2025 года 19-летняя омичка не менее трех раз ударила ногой по телу своего грудного сына. От ударов малыш получил переломы ребер и другие телесные повреждения. Информацию о произошедшем правоохранительным органам передали врачи больницы, куда госпитализировали ребенка.
В отношении омички завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего с особой жестокостью.
«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов, в обязанности которых входило осуществление контроля за обвиняемой, а также условиями жизни и воспитания ребенка», — отметили в пресс-службе ведомства.
По ходатайству следствия мать ребенка проведет два месяца в СИЗО. Суд при избрании меры пресечения учел, что омичка была условно осуждена за кражу и находилась под надзором.
Ранее мы сообщали, что мать омской школьницы, в которую стреляли из игрушки, пожаловалась главе СК РФ Александру Бастрыкину.