СК завело уголовное дело на избившую грудного ребенка 19-летнюю омичку

Днем 12 января 2025 года 19-летняя омичка не менее трех раз ударила ногой по телу своего грудного сына. От ударов малыш получил переломы ребер и другие телесные повреждения. Информацию о произошедшем правоохранительным органам передали врачи больницы, куда госпитализировали ребенка.