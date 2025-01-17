В Сочи задержали подозреваемого в хищении из депозитария 168 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, 14 января из депозитария в Сочи пропала крупная сумма. За последние дни в полицию поступило 18 заявлений от потерпевших в краже денежных средств, которые хранились в центре.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что к хищениям может быть причастен исполняющий директор организации. Подозреваемого задержали на рабочем месте и доставили в отдел.
Уточняется, что лесу был найден тайник, в котором хранилась часть похищенной суммы — 600 тысяч долларов США. Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, в аэропорту Сочи пресекли вывоз в Узбекистан крупной суммы валюты. Во время таможенного досмотра багажа и ручной клади остановили собирающегося вылететь в Ташкент мужчину. При осмотре у него в сумке нашли 26,5 тысяч долларов США. Это около 2,4 млн рублей.