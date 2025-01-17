В Сочи задержали подозреваемого в хищении из депозитария 168 млн рублей

Ранее мы писали, в аэропорту Сочи пресекли вывоз в Узбекистан крупной суммы валюты. Во время таможенного досмотра багажа и ручной клади остановили собирающегося вылететь в Ташкент мужчину. При осмотре у него в сумке нашли 26,5 тысяч долларов США. Это около 2,4 млн рублей.