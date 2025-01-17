Жительница Приморья украла у знакомой ювелирные украшения из-за неприязни

В Приморском крае в городе Находка местная жительница украла у своей знакомой ювелирные украшения. Известно, что женщина сделала это из-за неприязни.
По информации МВД по региону, в полицию обратилась 50-летняя жительница Находки. Она заявила, что причиненный ей ущерб составил в размере 80 тысяч рублей.
В ходе следствия выяснилось, что в гости к женщине пришли ее знакомые, с которыми они вместе употребляли спиртные напитки. В компании находилась женщина, с которой у потерпевшей была личная неприязнь. После того как все разошлись по домам, женщина не обнаружила своих украшений.
В итоге по подозрению в краже задержали 54-летнюю женщину. Полицейским она призналась в воровстве. Также она подтвердила, что сделала это из-за неприязни к потерпевшей.