Жительница Приморья украла у знакомой ювелирные украшения из-за неприязни

В ходе следствия выяснилось, что в гости к женщине пришли ее знакомые, с которыми они вместе употребляли спиртные напитки. В компании находилась женщина, с которой у потерпевшей была личная неприязнь. После того как все разошлись по домам, женщина не обнаружила своих украшений.