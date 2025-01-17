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Пьяный водитель в Могилеве стал виновником аварии и скрылся с места происшествия

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве пьяный водитель стал виновником аварии и скрылся с места происшествия. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Источник: УВД Могилевского облисполкома

Вчера в Могилеве около 16.30 50-летний водитель Nissan на пр. Димитрова не убедился в безопасности маневра и начал перестроение в левую полосу. В результате он столкнулся с Skoda под управлением 23-летнего мужчины. От удара вторая иномарка перевернулась на крышу. Водитель Nissan попытался скрыться с места происшествия. В том числе благодаря информации от неравнодушного гражданина сотрудники ГАИ оперативно задержали нарушителя.

Освидетельствование показало наличие 1,9 промилле этилового спирта в выдыхаемом водителем Nissan воздухе. За езду в нетрезвом виде ему грозит штраф в размере 200 базовых величин с лишением права управления сроком на пять лет, а также штраф от 5 до 25 базовых величин за сокрытие с места ДТП.