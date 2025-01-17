Пьяный водитель в Могилеве стал виновником аварии и скрылся с места происшествия

Вчера в Могилеве около 16.30 50-летний водитель Nissan на пр. Димитрова не убедился в безопасности маневра и начал перестроение в левую полосу. В результате он столкнулся с Skoda под управлением 23-летнего мужчины. От удара вторая иномарка перевернулась на крышу. Водитель Nissan попытался скрыться с места происшествия. В том числе благодаря информации от неравнодушного гражданина сотрудники ГАИ оперативно задержали нарушителя.