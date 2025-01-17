Инженерную школу в Перми эвакуировали из-за сообщения о минировании

Напомним, накануне в краевой столице также прошла массовая эвакуация учеников школы № 146 и профессионально-педагогического колледжа. Как сообщили perm.aif.ru в Минтербезе, причиной стали сообщения о минировании. В это же время в Сети начали распространяться новости об эвакуации ещё в трёх учебных заведениях. Они оказались ложными.