Инженерную школу в Перми эвакуировали из-за сообщения о минировании

Эвакуация из-за сообщения о минировании произошла в инженерной школе в Перми, сообщает Минтербез Пермского края.
Днём 17 января в пермских телеграм-каналах были опубликованы сообщения об эвакуации, которая произошла в одной из школ Орджоникидзевского района. Как рассказывали очевидцы, работников и учеников инженерной школы имени Цирульникова вывели из здания. Утверждалось, что причиной стало анонимное сообщение о минировании.
Позже эту информацию подтвердили в министерстве территориальной безопасности Пермского края. Как рассказали в ведомстве, сообщение об угрозе пришло на электронную почту школы.
«17.01.2025 на электронную почту Инженерной школы им. М. Ю. Цирульникова г. Перми поступило анонимное сообщение об угрозе минирования. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности школьников и сотрудников учебного заведения», — рассказали в краевом Минтербезе.
Около 13:30 часов дня очевидцы поделились в телеграм-каналах новыми фото школы, на которых видно, что к учреждению прибыли автомобили с сотрудниками экстренных служб.
Напомним, накануне в краевой столице также прошла массовая эвакуация учеников школы № 146 и профессионально-педагогического колледжа. Как сообщили perm.aif.ru в Минтербезе, причиной стали сообщения о минировании. В это же время в Сети начали распространяться новости об эвакуации ещё в трёх учебных заведениях. Они оказались ложными.