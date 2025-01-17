Число граждан Узбекистана, погибших в Турции от поддельного алкоголя, достигло 14

Кроме того, дипломаты Генерального консульства посетили реанимационные отделения больниц Стамбула, где проходят лечение граждане Узбекистана, отравившиеся поддельным алкоголем. Состояние трёх из них оценивается как критическое.
По данным властей Стамбула, 16 января в результате операций, проведённых в нескольких районах города, правоохранительные органы изъяли более 32 862 литров незаконного метилового и этилового спирта. Операции проводились в районах Султангази, Фатих, Бакыркёй, Кючюкчекмедже, Чаталджа, Эсенюрт, Зейтинбурну и Бейкоз.
В ходе рейдов задержаны 9 подозреваемых, у которых изъяли 227 бутылок поддельного алкоголя и оборудование для его производства. После допросов трое из задержанных были отпущены, а расследование в отношении шести человек продолжается.
Генеральное консульство призвало граждан Узбекистана воздерживаться от употребления алкоголя, особенно непроверенного происхождения, и строго соблюдать меры личной безопасности.