Пермяк осужден на длительный срок за убийство следователя

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом было установлено, что 9 сентября 2024 года подсудимый вооружился топором и напал на руководителя следственного отдела регионального СК.
Причиной агрессии стали личные неприязненные отношения. Мужчина нанес следователю несколько ударов топором по голове. От полученных травм сотрудник правоохранительных органов скончался на месте.
Суд приговорил виновного к лишению свободы на 17 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.